Рабочим завода в ВКО задолжали почти 30 млн тенге

Возбуждено уголовное дело по статье 152 УКРК за несвоевременную выплату заработной платы и использование денежных средств, которые были предназначены для заработной платы на иные цели.

Более 27 миллионов тенге задолжало рабочим бывшее руководство Серебрянского завода неорганических производств, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, несколько сотен человек не могут получить зарплату за 2019 год.

Респираторы, фильтры, защитные костюмы люди месяцами шили на голом энтузиазме. Погасить долги им обещали еще в феврале. Но и спустя полгода заводчане не увидели своих денег. Сам завод - в госсобственности у фонда проблемных кредитов. За несколько лет реанимировать предприятие пробовали разные компании, в том числе и российская, но только накопили долги. Рабочие обратились в трудовую инспекцию. Теперь добиваются от старого хозяина выплат через суд.

Кроме того, по нашей инициативе было возбуждено уголовное дело по статье 152 УКРК за несвоевременную выплату заработной платы и использование денежных средств, которые были предназначены для заработной платы на иные цели, - сказал глава управления государственной инспекции труда ВКО Бактыбек Кизатов.

Для Серебрянска, моногорода с 10-титысячным населением, завод был градообразующим. В условиях пандемии коронавируса цеха могли бы обеспечивать средствами защиты весь Казахстан. Еще недавно предприятие поставляло свою продукцию в Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

Если бы были здесь зарплаты хорошие и платили еще мы бы с радостью и удовольствием ходили, здесь реально где-то найти работу, - сообщила сотрудница завода Татьяна Устименко.

Может выпускать и маски, и другие средства защиты. Вот оборудование на месте стоит, запустить можем, только зарплату нужно, - сказал начальник цеха завода Николай Снегирев.

Новый инвестор, который в марте взял завод в управление, представил план его реабилитации. Готовит соглашения на поставку защитной продукции крупным предприятиям страны.

Мы надеемся, что буквально ближайшие дни, инвестор, который сейчас зашел, у него есть план финансирования. В ближайшие дни, завтра послезавтра появится та сумма, которая позволит в оборотные средства вложиться, - заявил аким Серебрянска Сергей Гордиенко.

Новый инвестор даже готов взять на себя долговые обязательства предшественников, но переговоры пока заходят в тупик. Рабочие же надеются, что честно заработанное им по суду вернут в ближайшее время.

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