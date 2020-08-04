1158 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 93 820 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 августа 2020 года в Казахстан, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 603,
- бессимптомных носителей - 555.
Всего в стране подтверждено 93 820 случаев, из них:
в городе Алматы - 12464(+178),
в городе Нур-Султан -11924(+220),
в Атырауской области - 10383(+35),
в Карагандинской области - 8896(+90),
в ВКО - 6734(+124),
в ЗКО - 5990(+61),
в городе Шымкент - 5011(+31),
в Алматинской области - 4491(+52),
в Жамбылской области - 3683(+47),
в Павлодарской области - 3359(+67),
в СКО - 3273(+51),
в Кызылординской области -3068(+42),
в Актюбинской области - 3061(+5),
в Мангистауской области - 2965(+25),
в Костанайской области - 2853(+57),
в Туркестанской области - 2852(+17),
в Акмолинской области - 2813(+56).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!