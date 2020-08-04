1158 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 93 820 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 августа 2020 года в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 603,

- бессимптомных носителей - 555.

Всего в стране подтверждено 93 820 случаев, из них:

в городе Алматы - 12464(+178),

в городе Нур-Султан -11924(+220),

в Атырауской области - 10383(+35),

в Карагандинской области - 8896(+90),

в ВКО - 6734(+124),

в ЗКО - 5990(+61),

в городе Шымкент - 5011(+31),

в Алматинской области - 4491(+52),

в Жамбылской области - 3683(+47),

в Павлодарской области - 3359(+67),

в СКО - 3273(+51),

в Кызылординской области -3068(+42),

в Актюбинской области - 3061(+5),

в Мангистауской области - 2965(+25),

в Костанайской области - 2853(+57),

в Туркестанской области - 2852(+17),

в Акмолинской области - 2813(+56).

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