Коронавирус и дистанционное образование в Казахстане
На повестке заседания был ход реализации противоэпидемиологических мероприятий.
Фото : ПМ РК4 августа 2020, 09:00
В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz.
На повестке заседания:
- Ход реализации противоэпидемиологических мероприятий;
- Подготовка к началу нового 2020 – 2021 учебного года.
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