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Коронавирус и дистанционное образование в Казахстане

На повестке заседания был ход реализации противоэпидемиологических мероприятий.

Фото : ПМ РК4 августа 2020, 09:00

В Үкімет үйі прошло заседание Правительства, передает zakon.kz.

На повестке заседания:

- Ход реализации противоэпидемиологических мероприятий;

- Подготовка к началу нового 2020 – 2021 учебного года.


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