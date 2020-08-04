Еще 33 человека умерли от коронавируса в Казахстане
Всего заболевших на 3 августа 93 820.
Фото : inform.kz4 августа 2020, 09:07
Еще 33 человека умерли от коронавируса в Казахстане. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
93 820 больных, 27 597 получают лечение, 1091 умерло, - сказал он.
На 3 августа зарегистрировано 93 820 случая заболевания коронавирусом.
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