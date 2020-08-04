По республике отмечается снижение зарегистрированных случаев.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил итоги двухнедельного карантина, сообщает zakon.kz.

На 3 августа зарегистрировано 93 820 больных коронавирусной инфекцией. Из них получают лечение 27 597, выписаны – 65 132 или 69,4%, умерли – 1091.

В целом по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%. За 4 недели карантина достигнуто следующее – наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных – на 36%. Возросло число выздоровевших до 63%. Снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%. Показатель продуктивности инфекции снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89, - сказал он.

По словам Цоя, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

По динамике репродуктивности инфекции, то есть количества людей, которых инфицирует один больной – данный показатель рассчитывается на основе регистрации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Показатель более 1 говорит о тенденции роста инфицированных пациентов. Уровень репродукции вируса ниже 1 является свидетельством снижения количества инфицированных людей от одного зараженного человека. До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2, через 2 недели после введения карантина мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения показателя репродукции. Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции 14 дней, - сказал министр.

С 23 июля отмечается стойкая тенденция к снижению показателей репродукции инфекции. На 4 августа данный показатель снизился до уровня 0,89.

Это еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых повсеместных мер по стабилизации ситуации, - подытожил он.

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