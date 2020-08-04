Сколько школьников начнут обучение в штатном режиме с 1 сентября

Ученики начальных классов по заявлению родителей смогут обучаться с соблюдением строгих санитарных требований.

По предварительному прогнозу, с 1 сентября в штатном режиме начнут обучение 157 тыс. учащихся, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Министр напомнил, что с 1 сентября учебный год начинается в формате дистанционного обучения. Принятое решение имеет свои особенности в связи с эпидемиологической ситуацией.

По предварительному прогнозу, в дистанционном формате с использованием интернет-платформы и телевидения будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах - 530 тыс. детей, в штатном режиме - более 157 тыс. учащихся, — сообщил Аймагамбетов.

По его словам, обучение в штатном режиме будет у детей в отдаленных сельских малокомплектных школах. Ученики начальных классов начнут обучаться по заявлению родителей с соблюдением строгих санитарных требований, откроются дежурные классы.

То есть в одном кабинете с одним учителем будут учиться дети, заявления будут приниматься в электронной форме через все доступные средства связи, - уточнил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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