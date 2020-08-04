Цой рассказал, кому можно не носить маски

Ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе, считает Цой.

На заседании правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что по ношению медицинских масок был сделан анализ и выяснилось, что эффект ношения масок через один месяц снижает эффект репродукции вируса до 4 раз, передает корреспондент zakon.kz.

Нами проведен анализ международного опыта ношения масок. Так, мультипликативный эффект ношения масок через 1 месяц снижает эффект репродукции вируса до 4 раз. Если человек в маске заражает на 30% меньше, то мультипликативно отражается на количестве зараженных людей с 300 до 85 соответственно. В совокупности с социальным дистанцирование мультипликативный эффект достигает уровня заражаемости до 1 человек в месяц, - сказал Цой.

При этом он напомнил, что в Казахстане действует приказ Минздрава, согласно которому всех граждан обязали носить медицинские маски.

Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, общественных местах и на открытом воздухе. За исключение детей до 5 лет, лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 пяти человек при соцдистанции и лиц, имеющих медицинские противопоказания. Возможно нахождение без масок на открытом воздухе, в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции, - пояснил министр.

По его словам, ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе.

К сожалению, на сегодня это временная крайняя необходимость. Таким образом, обязательное обеспечение масочного режима станет дополнительным фактором для снижения темпов прироста распространения заболевания, поскольку сокращает передачу инфекции среди населения, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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