Учителя в Казахстане временно получат компьютеры от школы

Две тысячи учителей не имеют доступа к интернету.

Более 20 тыс. учителей не имеют компьютеров или доступа к интернету в Казахстане, поэтому данный вопрос будет решаться путем передачи школьных компьютеров во временное пользование, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Местные исполнительные органы с начала года ведут активную работу по приобретению компьютерной техники в школы. В целом, 185 тыс. обучающихся не имеют компьютеров. Мы видим именно дефицит компьютеров, особенно в многодетных и малообеспеченных семьях не хватает компьютеров. Поэтому до 1 сентября более 500 тыс. детей будут обеспечены компьютерной техникой. 24 тыс. педагогов не имеют персональных компьютеров и 2 тыс. педагогов – доступа к интернету. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование, — сообщил Аймагамбетов.

По его словам, каждая организация образования в праве выбрать любую интернет-платформу.

Мы полностью провели ознакомительную работу. За этот короткий промежуток также были разработаны разные платформы. И начата работа по созданию телеуроков. Всего планируется снять более 6 тыс. телеуроков, — уточнил министр.

Он добавил, что трансляция телеуроков будет проводиться на каналах Аль-Фараби и Ел Арна. Телеуроки будут транслироваться по 9 часов в день.

Кроме того, все телеуроки будут размещены в интернете и доступны для всех учащихся. Совместно с МИОР и акиматами разработана карта покрытия данными каналами. Установлено, что в 604 населенных пунктах данные каналы не доступны, но там проживают 314 учащихся. Данный вопрос решается путем ретрансляции местных телеканалов, установки спутниковых антенн, — заключил глава МОН.

Айша Тулеубекова ,Нур-Султан

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