Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Туркестанской области

Ведутся следственные мероприятия.

В Туркестанской области ликвидирована еще одна точка производства и сбыта суррогатной алкогольной продукции, передает zakon.kz.

Подпольный цех, организованный жителем Сарыагаша, выявлен сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Там производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в пластиковых емкостях (пять и 1,3 литра), а также в бутылках из под водочной продукции под наименованием "Пшеничная", емкостью 0,5 литра, с наклеенными марками сомнительного качества.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты суррогатная алкогольная продукция марки "Пшеничная" в количестве 2380 бутылок, объемом 0,5 литра, пятилитровые пластиковые емкости в количестве - 99 штук, 1,3-литровые пластиковые емкости – 775 штук, спирт в количестве 1 200 литров и металлические крышки в количестве 5 000 штук, - говорится в сообщении ДЭР.

По факту ведутся следственные мероприятия.

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