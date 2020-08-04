Темпы инфляции в РК: что и насколько подорожало за месяц

Годовая продовольственная инфляция увеличилась в июле до 11,3% с июньских 11,1%, или на 0,2 процентных пункта.

Почему в Казахстане замедляются темпы инфляции и какого уровня она может достичь к концу текущего года, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, по итогам июля уровень годовой инфляции в Казахстане достиг 7,1% после июньского 7,0%, тем самым ознаменовав некоторое замедление темпов удорожания потребительских цен. Это, в свою очередь, связано с заметным снижением темпов ускорения продовольственной инфляции и со стабильно умеренной инфляцией непродовольственных товаров.

Так, годовая продовольственная инфляция увеличилась в июле до 11,3% с июньских 11,1%, или на 0,2 процентных пункта (пп). При этом, с февраля среднемесячный прирост годовой продовольственной инфляции был равен 0,65 пп. Подобное снижение темпов ускорения показателя отражает замедление удорожания некоторых видов круп, мяса, молочных продуктов, масла, овощей и фруктов, а также падения цен на яйца. Вместе с тем, в разрезе продовольственной корзины все еще наблюдается более существенный рост цен на сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а также табачные изделия, – написал Олжас Тулеуов.

Далее, как пишет экономист, годовой уровень непродовольственной инфляции в июле составил 5,4% - столько же, сколько было зафиксировано в июне. В целом, в разрезе данной товарной группы потребления околонулевые темпы месячного роста продолжают демонстрировать цены на одежду и обувь, а также на некоторые предметы домашнего обихода. Вместе с тем, сохраняющийся тренд удешевления бензина и других видов топлива также сказывается на умеренном росте цен в сегменте непродовольственных товаров. Наряду с этим, одними из главных сдерживающих факторов более активного ускорения непродовольственной инфляции могут являться также снижение потребительского спроса на фоне падения доходов и сокращение торговой активности в связи с локдауном.

В части сервисной инфляции, или инфляции платных услуг, стоит отметить, что данный субкомпонент потребительских цен является самым низким по значению и в значительной степени ограничивает рост общего показателя инфляции. Тем не менее, за прошедший месяц его годовой уровень вырос с 3,0% до 3,2% в виду того, что на 2-3% увеличились тарифы на горячую и холодную воду и некоторые коммунальные услуги, как сбор мусора и канализация. Вместе с тем, примечательно отметить, что в июле среди платных услуг наблюдался значительный рост в 3,2% на ритуальные услуги.

Таким образом, уровень инфляции в Казахстане продолжает ускоряться выше таргета Нацбанка в 4-6%, но при этом темпы ускорения замедляются и, вероятно, по итогам года сложатся в пределах ожиданий рынка, составляющие 8-8,5%. Напомним, что в конце весны данные ожидания были значимее – в диапазоне 9-11% и выше, – подытожил Олжас Тулеуов.

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