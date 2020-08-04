Волонтеры помогают врачам в работе стационаров

2020 год провозглашен Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера.

Директор высшего медицинского колледжа Алматы Светлана Султангазиева рассказала о том, как волонтеры помогают медикам в период пандемии коронавируса, и насколько большой кадровый резерв медработников удалось сформировать в мегаполисе, передает zakon.kz.

Всего в Алматы функционируют 74 организации, подведомственные Управлению общественного здоровья, 20 республиканских организаций и 93 организации частной формы собственности. В этих организациях работают всего 38 063 сотрудников.

В лечении заболевших коронавирусом пациентов задействовано 27 организации здравоохранения. На 01 августа 2020г развернуто 6106 коек. В инфекционных стационарах трудятся 4035 сотрудников, из них врачей - 811, среднего медицинского персонала -1580, младшего медицинского персонала – 1278 человек.

По словам Султангазиевой, на сегодняшний день в кадровом резерве медицинских работников в Алматы 2 335 человек, из них 341 врачей, 1572 работников среднего медицинского персонала и 422 – младший медперсонал. В основном это резиденты, выпускники этого года.

В то же время, 2020 год провозглашен Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтера.

Более 100 человек изъявили желание работать, помогать в инфекционных стационарах. Начиная с марта в этих работах было задействовано большое количество волонтеров, в основном их задействовали в качестве грузчиков, водителей, операторов. Медицинские кадры, которые изъявили работать в инфекционных стационарах, из числа работавших в частных клиниках, были включены в кадровый резерв и направлены в медицинские организации Алматы для работы, - пояснила Светлана Султангазиева.

Для работы с заболевшими COVID-19 привлечены интерны, резиденты, студенты мед. ВУЗов и колледжей, а также профессорско-преподавательский состав. Например, ППС задействован в центре мониторинга пациентов.

На данный момент в Алматы продолжается набор кадров для работы в инфекционных стационарах, можете обращаться по телефонам 8702-633-0168, в отдел кадров управления общественного здравоохранения.

Альберт Ахметов

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