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Токаев поздравил казахстанских волонтеров

Токаев поздравил казахстанских волонтеров Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 декабря, глава государства обратился к казахстанским волонтерам на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат". Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны". Касым-Жомарт Токаев

5 декабря в мире отмечают Международный день волонтеров.

Он призван признать и поддержать важную роль волонтеров в обществе, их бескорыстный вклад в помощь нуждающимся и различным благотворительным и социальным инициативам.


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