"Казахалтын" оказал поддержку Степногорской многопрофильной больнице

В медучреждении с начала пандемии развернуто отделение для оказания помощи пациентам с CОVID-19, где прошли лечение около 500 местных жителей.

Аппарат искусственной вентиляции легких за 23 миллиона тенге закупило и передало АО "ГМК Казахалтын" центральной больнице Степногорска, сообщает zakon.kz.

Еще 19 миллионов тенге компания потратила на приобретение 20 концентраторов кислорода, поставка которых ожидается в ближайшее время. Клиника охватывает медицинской помощью город Степногорск и близлежащие поселки с населением порядка 65 тысяч человек. В медучреждении с начала пандемии развернуто отделение для оказания помощи пациентам с CОVID-19, где прошли лечение около 500 местных жителей. Поставленное медоборудование крайне необходимо для больных с тяжелой формой коронавируса и пневмонии.

Это очень существенная поддержка для нас, ведь эти аппараты в любой момент могут спасти жизнь пациента. Сейчас, во время пандемии, нагрузка на нашу больницу увеличилась, поступает много пациентов с дыхательной недостаточностью, их мы подключаем к аппаратам - отметила главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская многопрофильная городская больница" Ольга Ищукова.

В свою очередь, генеральный директор АО "ГМК Казахалтын" Баламир Маханов поблагодарил врачей и весь медицинский персонал за профессионализм и самоотверженный труд, отметив, что "Казахалтын" и дальше будет оказывать поддержку населению и медицинским учреждениям в борьбе с пандемией.

В этот непростой период мы не могли остаться в стороне и от всего коллектива концерна мы решили помочь нашим соотечественникам, - сказал Б. Маханов.

Уже к концу августа аналогичный аппарат ИВЛ и 10 концентраторов кислорода получит от "Казахалтына" Шортандинская районная больница. На приобретение этого медоборудования компания направила около 35 миллионов тенге. Еще 6,5 миллионов тенге были потрачены на обеспечение сотрудников предприятий концерна необходимыми лекарствами.

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