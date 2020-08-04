Водитель, сдавая назад, насмерть сбил годовалого мальчика
ДТП случилось во дворе частного дома
Фото : polisia.kz4 августа 2020, 15:46
Водитель, сдавая назад, сбил ребенка на станции Сарышаган, сообщает zakon.kz.
По информации официально сайта МВД РК , несчастье произошло 4 августа около 12.00 на станции Сарышаган.
ДТП случилось во дворе частного дома. 31-летний мужчина, находясь за рулем автомашины Mitsubishi PaJero и сдавая назад, совершил наезд на играющего мальчика в возрасте чуть более 1 года. В результате ДТП ребенок получил травмы различной тяжести и скончался в карете скорой помощи при доставлении в больницу города Приозерск.
Выяснилось, виновник ДТП является родственником мальчика.
В данном происшествии присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК РК “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
Ведется расследование.
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