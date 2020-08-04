Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Водитель, сдавая назад, насмерть сбил годовалого мальчика

ДТП случилось во дворе частного дома

Фото : polisia.kz4 августа 2020, 15:46

Водитель, сдавая назад, сбил ребенка на станции Сарышаган, сообщает zakon.kz.

По информации официально сайта МВД РК , несчастье произошло 4 августа около 12.00 на станции Сарышаган.

ДТП случилось во дворе частного дома. 31-летний мужчина, находясь за рулем автомашины Mitsubishi PaJero и сдавая назад, совершил наезд на играющего мальчика в возрасте чуть более 1 года. В результате ДТП ребенок получил травмы различной тяжести и скончался в карете скорой помощи при доставлении в больницу города Приозерск.

Выяснилось, виновник ДТП является родственником мальчика.

В данном происшествии присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч.3 УК РК “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.

Ведется расследование.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты