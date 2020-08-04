Загадочный инцидент с человеком на капоте расследует полиция Алматы

На пульт "102" сообщений по данному факту не поступало.

Полиция ищет участников дорожного инцидента, который на видео сняли очевидцы в Алматы, передает zakon.kz.

На появившихся в Сети кадрах видно, как по дороге едет иномарка без госномеров, на капоте которой лежит мужчина и активно жестикулирует свободной рукой, второй он держался за машину. Лобовое стекло у Mercedes разбито. Инцидент произошел, по словам очевидцев, в районе пр. Аль-Фараби - Гагарина.

На второй видеозаписи лежавший на капоте мужчина уже садится в эту же иномарку, к которой прикрутили задний номер (регион 13). Голос за кадром сказал: "Номера поменял".

В полиции города сообщили, что сейчас идет поиск участников этого инцидента.

Согласно данным Центра Оперативного Управления ДП города Алматы, на пульт "102" сообщений по данному факту не поступало. В настоящее время сотрудниками отдела розыска Управлении местной полицейской службы проводится проверка на предмет установления истинных обстоятельств произошедшего, а также его участников, которые непременно будут опрошены по существу. По результатам проверочных мероприятий будет дана точная квалификация произошедшему, с дальнейшим принятием мер в отношении виновных лиц, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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