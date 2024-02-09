Три человека погибли в аварии с участием КАМАЗа в Кызылорде
Фото: Zakon.kz
9 февраля около 18: 55 на пульт "102" Управления полиции г. Кызылорды поступило сообщение по факту ДТП с участием двух транспортных средств "Лада 21099" и КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.
Полиция проводит расследование по факту ДТП в Кызылорде.
"В результате ДТП три человека погибли на месте, один с телесными повреждениями доставлен в городскую больницу".Пресс-служба ДП Кызылординской области
В данное время выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что маршрутный автобус сбил пешехода в Павлодаре.
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