Три человека погибли в аварии с участием КАМАЗа в Кызылорде

Фото: Zakon.kz

9 февраля около 18: 55 на пульт "102" Управления полиции г. Кызылорды поступило сообщение по факту ДТП с участием двух транспортных средств "Лада 21099" и КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.

Полиция проводит расследование по факту ДТП в Кызылорде. "В результате ДТП три человека погибли на месте, один с телесными повреждениями доставлен в городскую больницу". Пресс-служба ДП Кызылординской области В данное время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус сбил пешехода в Павлодаре.

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