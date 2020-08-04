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Более миллиарда учеников пострадали от последствий коронавируса

По меньшей мере 40 миллионов детей во всем мире пропустили учебу в критически важный дошкольный год.

Фото : Pixabay4 августа 2020, 16:15

Глава Организации Объединенных Наций заявил, что пандемия коронавируса привела к самому крупному подрыву образования в истории, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

В середине июля школы были закрыты более чем в 160 странах. Это затронуло более миллиарда учащихся.

Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что по меньшей мере 40 миллионов детей во всем мире пропустили учебу в критически важный дошкольный год.

Он предупредил, что мир может столкнуться с "катастрофой поколений, которая может растратить неисчислимый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство".

Мы находимся на поворотном моменте для детей и молодежи всего мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, окажут долгосрочное воздействие на сотни миллионов молодых людей и на перспективы развития стран на десятилетия вперед, - сказал Антониу Гутерриш.


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