Мир

80 пострадавших при пожаре в Швейцарии находятся в критическом состоянии

Врачи оказывают помощь пациенту в машине, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 14:46 Фото: pexels
По меньшей мере 80 из 115 пострадавших при пожаре в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана Швейцарии до сих пор в критическом состоянии. Порядка 40 человек погибли. Об этом рассказали власти страны, сообщает Zakon.kz.

Председатель правительства Вале Матиас Рейнар уточнил, что в указанное число пострадавших входят лица, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале, передают Vesti.ru.

"Нам известно и о других пострадавших, которые также были доставлены в отделения неотложной помощи другими способами и пока еще лежат в критическом состоянии", – сказал чиновник.

Ранее СМИ Швейцарии сообщили, что медицинские учреждения в кантоне Вале не справляются с наплывом пострадавших при пожаре. Выживших после трагедии тоже направили в больницы за пределами региона.

Напомним, мощный взрыв и крупный пожар в баре Constellation произошли прямо в новогоднюю ночь. Трагедия унесла жизни десятков людей. По данным местной полиции, насчитывается 115 пострадавших.

Власти заявили, что многие жертвы были молодыми людьми, а на идентификацию всех погибших потребуется несколько дней.

Вступивший с 1 января в должность президента Швейцарии Ги Пармелен отложил традиционное новогоднее обращение на фоне трагедии.

Zakon.kz одним из первых написал о пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Ошибка в тексте: