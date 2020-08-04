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Детали ближайшего боя Головкина озвучил Леффлер

Крайний бой казахстанец провел в октябре 2019 года.

Фото : Instagram4 августа 2020, 16:18

Промоутер чемпиона мира IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о деталях организации ближайшего боя нашего соотечественника, передает zakon.kz.

Том подтвердил, что соперником Головкина будет обязательный претендент из Польши Камил Шеремета и добавил, что Геннадий жаждет вернуться на ринг.

Геннадий по-прежнему хочет драться. Джонатон Бэнкс (тренер Головкина - Прим.Ред) последнюю неделю был в отъезде, и GGG проводил общие тренировки. Теперь они с Джонатоном намерены начать полноценный тренировочный лагерь. Его следующий бой ожидается осенью, но у нас пока нет конкретной даты. Я сам с нетерпением жду его возвращения на ринг. Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить дату и место проведения поединка. Учитывая текущую ситуацию, вероятнее всего, бой будет проходить без присутствия болельщиков, - сказал в эфире подкаста The Last Round Том Леффлер.

Ожидается, что после боя с поляком Головкин проведет третий бой с мексиканцем, чемпионом мира в нескольких весовых категориях Саулем "Канело" Альваресом. Крайний бой казахстанец провел в октябре 2019 года, победив украинца Сергея Деревянченко.


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