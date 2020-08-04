За полгода БРК направил 176,3 млрд тенге на финансирование крупных проектов

Банк будучи институтом развития, имеет инструментарий для привлечения заемного финансирования.

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), как институт развития, реализующий государственную инвестиционную политику, финансирует капиталоемкие проекты, направленные на поддержку несырьевых отраслей экономики, сообщает zakon.kz.

Крупному бизнесу Казахстана необходимо дешевое финансирование и на длительный срок, и такое фондирование может предоставить Банк Развития Казахстана. В арсенале национального института развития имеется широкий набор соответствующих финансовых инструментов - от предоставления средне- и долгосрочных займов, включая проектное финансирование "с нуля", до кредитования экспорта готовой продукции. Для финансирования инфраструктурных и инновационных проектов БРК привлекает финансовые средства как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

28 июля БРК в очередной раз привлек финансовые средства посредством выпуска и размещения облигаций в номинальном объеме 50 млрд тенге с купонной ставкой 11,8% годовых и сроком обращения 5 лет. Важно отметить, что специализированных торгах приняло участие 9 институциональных инвесторов. Объем спроса превысил уровень предложения в 1,4 раза и составил 71 млрд тенге. При этом 68% по объему привлечения было выкуплено коммерческими банками, 20,1% – брокерско-дилерскими организациями и 11,9% – прочими институциональными инвесторами.

БРК будучи институтом развития, имеет инструментарий для привлечения заемного финансирования. В данном случае долговые ценные бумаги в виде облигаций являются одним из распространенных инструментов привлечения денег. Облигации, размещаемые БРК на внутреннем и на внешних рынках капитала, являются одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочных заимствований для пополнения ликвидности и увеличения объемов кредитования экономики.

Важно отметить то, что в феврале т.г. БРК осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составил 5 лет, c купонной ставкой – 10,75% годовых. Еврооблигации третьего выпуска размещались среди европейских и азиатских инвесторов согласно Правилу Reg S.

На сегодняшний день Банк Развития Казахстана является одним из наиболее кредитоспособных финансовых институтов Казахстана с точки зрения иностранных инвесторов. Данная репутация сложилась в первую очередь исходя из стратегической роли, которую играет БРК в экономике Казахстана. Это отражается в устойчивых кредитных рейтингах БРК, которые находятся на "инвестиционном" уровне, демонстрирующем высокое качество Банка как заемщика. Не так давно, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента БРК по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B", прогноз — "Стабильный" и по национальной шкале эмитента "kzAA+". Также и Moody's Investors Service в своем обзоре подтвердил долгосрочные рейтинги эмитента "Baa3" в местной и иностранной валюте, подчеркнув высокий уровень поддержки со стороны государства и АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Доверие инвесторов также основано на том, что финансовая отчетность БРК выпускается согласно стандартам международной отчетности. Немаловажным фактором здесь служит то, что БРК одним из первых в Казахстане внедрил систему финансовой отчетности по стандарту МСФО-9.

Также БРК имеет достаточно компетентный состав Совета директоров и независимых директоров, которые годами выстраивали передовые стандарты корпоративного управления, системы риск-менеджмента. Вместе с тем, нельзя не отметить также непрерывную поддержку БРК со стороны государства.

В этой связи, в свете всеобщей нестабильности, вызванной пандемией, связанной с Covid19, БРК еще раз подчеркнул свои крепкие позиции, выражающиеся в доверии к нему среди иностранных и казахстанских инвесторов и способствующие продолжению взятого курса БРК в направлении устойчивого развития и усилению национальной экономики страны.

Так на сегодняшний день, Банком по итогам полугодия кредитные средства в размере 176,3 млрд тенге направлены на финансирование крупных и значимых проектов для экономики Казахстана, такие как строительство завода по производству МТБЭ в г. Шымкент (ТОО "Шымкентская химическая компания", строительство завода по производству силовых трансформаторов в г. Шымкент ТОО "Asia Trafo", строительство завода по производству ферросилиция в г.Караганда (ТОО "YDD Corporation"), обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии ВОЛС (ТОО "SilkNetCom" и АО "Казахтелеком"), строительство Актогайского горно-обогатительного комбината в ВКО (расширение до 50 млн. тонн), строительство второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" ТОО "ЦАТЭК Green Energy"), строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в год в живом весе в Акмолинской области (ТОО "Макинская птицефабрика"), модернизация транспортно-логистического центра в г. Нур-Султан (ТОО "Continental Logistic") и др. Банк также, активно поддерживает и отечественных экспортеров, за январь - июнь текущего года БРК оказал предэкспортное финансирование девяти проектам на 40,3 миллиарда тенге. Это проекты таких компаний, как "Баян-Сулу", "Казцинк", "Казфосфат", "Шымкентмай", "Молпродукт" и другие. В том числе за счет данной финансовой поддержки отечественных экспортеров более 30 видов казахстанской продукции экспортируется более чем в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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