В гарнизоне Нур-Султана появится ПЦР-лаборатория

Кроме того, министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал информацию о непрерывном процессе обучения войск.

В ходе аппаратного совещания руководством Министерства обороны были рассмотрены итоги проверки частей и подразделений Южного региона, а также комплектования кадрами Вооруженных Сил. Кроме того, были обсуждены вопросы внесения изменений в нормативно-правовую базу, и другие актуальные направления, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал информацию о непрерывном процессе обучения войск. Так, на минувшей неделе под руководством первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Бектанова была проведена проверка частей и подразделений Южного региона, по результатам которой военнослужащие еще раз доказали свою боеготовность и боеспособность.

Личный состав продемонстрировал хорошие и отличные результаты при выполнении стрельб из орудий танков и вооружения бронированных машин, стрелкового оружия, показал хороший уровень физической подготовки.

Отмечается слаженность подразделений и высокий моральный дух военнослужащих. В то же время отмечена нехватка и недостаточный уровень подготовки водителей и механиков-водителей, особенно среди солдат срочной службы.

Кроме того, по указанию Министра обороны были внезапно проверены дежурные силы и средства подразделений противовоздушной обороны в Алматинском региональном гарнизоне. В качестве воздушных судов-нарушителей с различных аэродромов самолеты фронтовой авиации, ударные и разведывательные БПЛА осуществили удар (условно) по охраняемым объектам. Своевременно и в реальном режиме контрольные цели были обнаружены и уничтожены огнем (условно) зенитно-ракетных подразделений. В то же время, отмечены определенные недостатки, которые необходимо устранять.

Обсужден ход подготовки команды к конкурсу Танковый биатлон "Армейских международных игр-2020", даны конкретные поручения по повышению профессионального уровня конкурсантов.

Одним из пунктов повестки дня стало комплектование Вооруженных Сил специалистами срочной службы, в том числе – выпускниками военно-технических школ. Министр обороны поручил пересмотреть программу подготовки в Военно-технических школах с целью увеличения количества военно-технических специальностей.

В сфере военной медицины поставлена задача обеспечить готовность к возможной осенней волне распространения Covid-19 и ОРВИ с достаточным количеством койко-мест, оборудования и медицинских работников.

По словам начальника главного военно-медицинского управления полковника м/с Т.Ошакбаева, увеличена штатная численность санитарных врачей в городах Нур-Султан и Актау. На фоне общей нехватки лабораторий для сдачи ПЦР-тестов выходом из положения стало заключение договоров с лабораториями частных медицинских организаций.

Министр поручил ускорить работу по обеспечению Акмолинского гарнизона ПЦР-лабораторией и акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения всеми военнослужащими, служащими и членами их семей санитарно-эпидемиологических мер, своевременного выявления и лечения Covid-19.

Рассматривается возможность строительства дополнительных инфекционных отделений (боксов) из быстровозводимых (модульных) конструкций при действующих госпиталях и лазаретах. Имеется потребность в госпитале в Мангистауской области.

В ходе аппаратного совещания были также рассмотрены вопросы социального обеспечения военнослужащих, членов их семей и инициирования поправок в действующее законодательство.

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