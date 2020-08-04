В Дании возобновят прокладку "Северного потока - 2"

Оператор может возобновить строительство газопровода со вторника.

Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего компании Nord Stream — 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства "Северного потока — 2". В сообщении ведомства говорится, что оператор может возобновить строительство газопровода со вторника. Об этом сообщают РИА Новости, передает zakon.kz.

Ранее DEA разрешило Nord Stream 2 AG использовать при строительстве трубопровода в датских водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как было раньше.

Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако строительство "Северного потока — 2" нельзя было возобновить до 3 августа, когда истекал срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить проект. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".

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