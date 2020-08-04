Крупная партия гашиша изъята у наркосбытчиков в Капшагае

Наркодилеры нигде не работают и также являются наркозависимыми.

Попытка сбыта более одного килограмма гашиша пресечена полицейскими Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, операцию по поимке наркокурьеров провели в одном из дачных комплексов Капшагая после того, как сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу областного ДП была получена оперативная информация о том, что неизвестные на своей автомашине Hyundai перевозят крупную партию наркотиков с целью дальнейшей реализации.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, нашими сотрудниками была задержана автомашина Hyundai, в которой находились двое мужчин. При обыске, в багажном отсеке, в присутствии понятых полицейскими был изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом порошкообразного типа, – рассказывает заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.

При личном досмотре у задержанных был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотиками. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общей вес изъятого зелья составил 1 кг 10 гр.

Факт незаконного сбыта наркотических средств зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.296 ч.4 УК РК. Производство по уголовному делу проводит следственный отдел РУП города Капшагай. Тем временем, мы устанавливаем канал поставки зелья и изучаем образ жизни задержанных граждан А. и Б. Известно, что оба фигуранта нигде не работают и также являются наркозависимыми, – резюмировал Данияр Мендебаев.

Всего же сначала года в Алматинской области из незаконного оборота изъято свыше 4 153 килограмм различных наркотических средств.

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