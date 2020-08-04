Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Молодой парень погиб, выпав из окна восьмого этажа в ЗКО

Ведется следствие.

Фото : topre.ru4 августа 2020, 20:36

Трагедия произошла рано утром 3 августа в городе Аксай, в 10 микрорайоне города, сообщает zakon.kz.

Как передает портал Мой Город, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Полученные травмы были не совместимы с жизнью.

По данному факту ведется следствие. Тело разбившегося 20-летнего мужчины, который выпал из окна восьмого этажа, направлено на судебную-медицинскую экспертизу, - отметили в департаменте полиции ЗКО.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты