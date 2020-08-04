Молодой парень погиб, выпав из окна восьмого этажа в ЗКО

Ведется следствие.

Трагедия произошла рано утром 3 августа в городе Аксай, в 10 микрорайоне города, сообщает zakon.kz.

Как передает портал Мой Город, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Полученные травмы были не совместимы с жизнью.

По данному факту ведется следствие. Тело разбившегося 20-летнего мужчины, который выпал из окна восьмого этажа, направлено на судебную-медицинскую экспертизу, - отметили в департаменте полиции ЗКО.

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