Молодой парень погиб, выпав из окна восьмого этажа в ЗКО
Ведется следствие.
Фото : topre.ru4 августа 2020, 20:36
Трагедия произошла рано утром 3 августа в городе Аксай, в 10 микрорайоне города, сообщает zakon.kz.
Как передает портал Мой Город, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Полученные травмы были не совместимы с жизнью.
По данному факту ведется следствие. Тело разбившегося 20-летнего мужчины, который выпал из окна восьмого этажа, направлено на судебную-медицинскую экспертизу, - отметили в департаменте полиции ЗКО.
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