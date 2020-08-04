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Мощный взрыв прогремел в столице Ливана

Взрывной волной выбило стекла в нескольких километрах от эпицентра.

Фото : twitter.com/salmanonline4 августа 2020, 21:43

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА "Новости", очевидцам удалось заснять момент происшествия.

Сначала в порту произошел небольшой хлопок, вскоре после этого появился белый и черный дым, затем последовал более мощный взрыв, вверх поднялся столб красного дыма.

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.

Выясняются подробности произошедшего.


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