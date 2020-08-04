Мощный взрыв прогремел в столице Ливана
Взрывной волной выбило стекла в нескольких километрах от эпицентра.
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута, сообщает zakon.kz.
Как передает РИА "Новости", очевидцам удалось заснять момент происшествия.
Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020
Сначала в порту произошел небольшой хлопок, вскоре после этого появился белый и черный дым, затем последовал более мощный взрыв, вверх поднялся столб красного дыма.
Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020
В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Oh my goodness. pic.twitter.com/kigRLV0bXB— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020
Выясняются подробности произошедшего.
Breaking: Initial reports of an explosion in Beirut, Lebanon. The cause of the explosion is unknown at this time. pic.twitter.com/xSCaMC7CX8— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!