Мощный взрыв прогремел в столице Ливана

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА "Новости", очевидцам удалось заснять момент происшествия.

Сначала в порту произошел небольшой хлопок, вскоре после этого появился белый и черный дым, затем последовал более мощный взрыв, вверх поднялся столб красного дыма.

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.

Выясняются подробности произошедшего.

Breaking: Initial reports of an explosion in Beirut, Lebanon. The cause of the explosion is unknown at this time. pic.twitter.com/xSCaMC7CX8