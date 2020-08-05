87-летнуюю пациентку вылечили от коронавируса в Алматы

В стационар пенсионерка поступила в тяжелом состоянии. Проблемы с легкими дали осложнения на другие органы.

Врачи спасли жизнь 87-летней алматинке. Ей была диагностирована двусторонняя пневмония, сообщает zakon.kz.

Как передает Almaty.tv, ветеран труда Зоя Голяева 18 дней боролась с тяжелой болезнью, 5 из которых провела в реанимации.

В стационар пенсионерка поступила в тяжелом состоянии. Проблемы с легкими дали осложнения на другие органы.

Получала лечение, противомикробные, бактериальные, антикоагулянты, противовоспалительные, кислородную терапию получала. Когда мы ее выписывали, она по-нашему, по-старчески, давала бата. Давала благословение для наших сотрудников, медсестер, санитарок, врачей. И сама она действительно радовалась так, как ребенок радуется, что ее забирали домой, - говорит Сапар Рахменшеев, директор Городского центра психического здоровья.

Заболела Зоя Голяева еще в начале июля. Несмотря на сложную ситуацию с лекарствами, специалистам все же удалось оказать пожилой пациентке медпомощь. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она находится дома. Врачи поддерживают с ней связь.

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