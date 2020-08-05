Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По мнению иммунолога, любая неудача с вакциной может привести к тому, что возрастет антипрививочное движение.

Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения.

Врач заметил, что с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям.

Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, — сказал он.

Беркун также указал на необходимость проведения третьей стадии испытаний вакцины. Так, если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно.

По его мнению, именно для этого нужна третья фаза испытаний.

Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями, — отметил специалист.

По мнению иммунолога, любая неудача с вакциной, проблемы с ее безопасностью или эффективностью могут привести к тому, что возрастет антипрививочное движение.

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