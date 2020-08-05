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За сутки в Казахстане выявлены 1062 больных коронавирусом

Всего в стране подтверждено 94 882 случая.

Фото : zakon.kz.5 августа 2020, 08:01

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 августа 2020 года в Казахстане сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 569,
- бессимптомных носителей - 493.

Всего в стране подтверждено 94 882 случая, из них:

в городе Алматы - 12640(+176),

в городе Нур-Султан -12134(+210),

в Атырауской области - 10421(+38),

в Карагандинской области - 8988(+92),

в ВКО - 6856(+122),

в ЗКО - 6049(+59),

в городе Шымкент - 5025(+14),

в Алматинской области - 4513(+22),

в Жамбылской области - 3724(+41),

в Павлодарской области - 3405(+46),

в СКО - 3325(+52),

в Кызылординской области -3096(+28),

в Актюбинской области - 3072(+11),

в Мангистауской области - 2995(+30),

в Костанайской области - 2908(+55),

в Туркестанской области - 2872(+20),

в Акмолинской области - 2859(+46).


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