Еще 1899 казахстанцев победили коронавирус

Всего в стране выздоровели – 67 031 человек от COVID-19.

В Казахстане 1899 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 331,

в городе Алматы - 50,

в городе Шымкент - 43,

в Акмолинской области - 102,

в Актюбинской области - 10,

в Атырауской области - 46,

в Восточно-Казахстанской области - 836,

в Жамбылской области - 15,

в Западно-Казахстанской области - 51,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 69,

в Кызылординской области - 40,

в Мангистауской области - 71,

в Павлодарской области -16,

в Северо-Казахстанской области - 189,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели – 67 031 человек от COVID-19.

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