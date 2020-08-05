Еще 1899 казахстанцев победили коронавирус
Всего в стране выздоровели – 67 031 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.5 августа 2020, 08:16
В Казахстане 1899 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 331,
в городе Алматы - 50,
в городе Шымкент - 43,
в Акмолинской области - 102,
в Актюбинской области - 10,
в Атырауской области - 46,
в Восточно-Казахстанской области - 836,
в Жамбылской области - 15,
в Западно-Казахстанской области - 51,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 69,
в Кызылординской области - 40,
в Мангистауской области - 71,
в Павлодарской области -16,
в Северо-Казахстанской области - 189,
в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровели – 67 031 человек от COVID-19.
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