Взрыв в Бейруте: что о нем известно

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.

Взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. ТАСС собрал имеющуюся на вечер того дня информацию, передает zakon.kz.

Что произошло

В результате взрыва погибли 78 человек, 4 тыс. пострадали. Больницы переполнены и пострадавших направляли в окрестности Бейрута.

Обрушились фасады зданий, расположенных рядом с портом. По всему городу повреждены дома. Сообщается о повреждениях зданий дипмисий.

В стране перебои с интернетом. Информации о том, связаны ли эти неполадки со взрывом, нет.

В результате ЧП погиб генсек ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали 48 сотрудников ООН.

Взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии - за 250 км от Бейрута.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели.

Причины взрыва

Известно о нескольких возможных причинах взрыва:

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.

Телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах сообщили, что сдетонировал конфискованный девять лет назад "груз взрывоопасных веществ".

Телеканал Al Hadath не исключает, что это был ракетный удар ВВС Израиля по складу радикального движения "Хезболлах". После израильское госрадио Kan со ссылкой на источник опровергло причастность страны к инциденту.

Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в порту взорвался корабль с пиротехникой, при этом произошло сразу несколько мощных взрывов.​​​​

Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте.

Как заявил президент США Дональд Трамп, в Минобороны США считают, что в Бейруте взорвалась бомба.

Реакция на ЧП

Президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он распорядился оказывать медпомощь за счет госсредств, а также предоставить временное жилье всем, чьи дома и имущество пострадали.

Губернатор Бейрута сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".

5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура.

Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь через международные организации.

В Турции, Канаде и США заявили о готовности оказать всевозможную помощь Ливану в вопросе ликвидации последствий взрыва.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "братскую солидарность ливанцам", а также сообщил, что направил помощь в Ливан.

Лидеры Евросоюза также выразили соболезнования семьям жертв, и заявили о готовности помочь Ливану.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан.

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