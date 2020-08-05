Две жительницы ВКО не уплатили налогов на 1 млрд тенге

Их осудили на три года.

В ВКО две жительницы осуждены за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы КФМ МФ РК, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

Две жительницы Усть-Каменогорска в период 2016 - 2019 годов зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали. Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов, - отметили в ведомстве.

В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Лица признаны виновными по ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК ( совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы.

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