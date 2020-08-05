Поврежденное посольство Казахстана в Ливане сняли на видео

Были разбиты стекла, повреждена оргтехника, мебель, обрушился потолок.

4 августа в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана прогремел мощный взрыв. В результате погибли десятки человек, тысячи пострадали. Взрывной волной задело дипмиссию РК в Ливане. Появилось видео, как она выглядит после случившегося, передает zakon.kz.

Запись выложена на канале @negemedia. Были разбиты стекла, повреждена оргтехника, мебель, обрушился потолок. Как известно, в результате пострадал казахстанский консул, который оставался на работе.

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