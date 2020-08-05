1799 случаев и 17 смертей - о коронавирусной пневмонии за сутки

Всего с 1 августа зарегистрировано 8 054 заболевших.

За прошедшие сутки, 4 августа, в Казахстане зафиксировано 1799 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов, сообщает zakon.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 8 054, летальных случаев - 86.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

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