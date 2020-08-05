Падение ВВП оказалось более сильным, чем мы ожидали - Нацбанк

Регулятор готовит новый прогноз развития экономики Казахстана.

Национальный Банк ежеквартально обновляет макроэкономические прогнозы. При рассмотрении предыдущего сценария финрегулятор отталкивался от того, что цена на нефть марки Brent будет находиться на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020-2021 годах. Однако. сейчас условия изменились. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает zakon.kz.

В прогнозе на май-июнь Нацбанк оценил снижение ВВП Казахстана на 1,8% в 2020 году.

В то же время, в течение последних двух месяцев мы наблюдаем существенные изменения, которые будут учтены при очередном прогнозном раунде. В первом полугодии 2020 года падение ВВП оказалось более сильным, чем мы ожидали (-1,8% против прогноза -1,5%). Кроме того, в июле-августе были продлены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, что скажется на снижении деловой активности в Казахстане, в первую очередь, в сфере услуг. - пояснил Баймагамбетов.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 на три месяца. В ряде стран наблюдается повторный рост заболеваемости или так называемая «вторая волна». В настоящее время многие страны мира активно разрабатывают вакцину, производство которой в промышленных масштабах, начнется, скорее всего, не раньше следующего года. Соответственно, в Нацбанке Казахстана ожидают, что активное восстановление мировой экономики начнется не ранее середины 2021 года.

Данные за второй квартал текущего года демонстрируют, что во многих развитых странах ускорилось падение экономической активности. Так, во втором квартале ВВП США просел на 9,5%, ВВП ЕС – на 14,4%, а ВВП России – на 9,6%. На этом фоне правительства многих стран предпринимают беспрецедентные меры по стимулированию своих экономик для достижения резкого роста ВВП, восстановление которого будет иметь V-образную форму. При этом, аналитики склоняются к тому, что восстановление мировой экономики будет не столь быстрым и во многом зависит от дальнейшего распространения пандемии, а также сроков появления эффективной вакцины и ее доступности.

Принимая во внимание эти и другие внутренние и внешние факторы, Национальный Банк уже приступает к проведению очередного прогнозного раунда «август-сентябрь». Мы обновим наши макроэкономические прогнозы, которые повлияют на очередное решение по базовой ставке, - заключил зампред Нацбанка.

Ранее представитель финрегулятора объяснил, почему в Казахстане подорожали продукты и различные товары.

Подготовил Альберт Ахметов

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