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Сарсенов о своей новой должности: Погон не имею

Он работает в гражданской должности.

Фото : Facebook5 августа 2020, 11:32

Новый заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов высказался о своем назначении, передает zakon.kz.

На своей странице в facebook он выразил благодарность министру внутренних дел Ерлану Тргумбаеву.

Приступив к работе в Министерстве внутренних дел, я определил направление работы по своим обязанностям. Кроме цифровизации работы органов внутренних дел, я буду следить за внутренними и внешними связями ведомства. Министр поручил мне установить открытый диалог с гражданами страны по деятельности Министерства внутренних дел, - написал Сарсенов.

Он отметил, что предстоит большая работа по цифровизации министерства. О ее выполнении он будет рассказывать.

Как правило, я всегда открыт и всегда контактирую с вашими идеями и предложениями. P.S. Я работаю на гражданской должности, погон не имею, - добавил Сарсенов.

3 августа экс-глава Казпочты Сакен Сарсенов был назначен заместителем министра внутренних дел.


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