Второй пик коронавируса в Кыргызстане спрогнозировали на октябрь

При первых симптомах очень сложно отличить ОРВИ или грипп от коронавируса.

Осенью в Кыргызстане ожидается такой же пик заболеваемости, какой наблюдался в июле, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По словам эпидемиолога Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля при научно-производственном объединении профилактической медицины Алексея Кравцова, кыргызстанские эпидемиологи совместно с коллегами из Оксфордского университета повторно провели анализ прогнозирования эпидемиологической ситуации.

Он четко показал, что пика заболеваемости мы достигнем примерно в октябре. Если ничего не предпринимать, то снижение получим только в конце этого года или в начале следующего. Поэтому нам надо быть объективно готовыми, что осенью у нас будет так называемая вторая волна, второй пик. Он придется на сезон ОРВИ и гриппа. Минздрав к этому готовится, закупает вакцину от гриппа, потому что микс инфекций приводит к более тяжелому течению болезни, - отметил он.

Николай Кравцов добавил, что при первых симптомах очень сложно отличить ОРВИ или грипп от коронавируса.

Когда мы говорим о начале заболевания, то тогда идут симптомы неспецифичные: головная боль, повышение температуры, ломота в теле, - добавил эксперт.

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