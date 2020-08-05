Освобожден от должности глава Управления здравоохранения Жамбылской области
Согласно поданному заявлению.
Фото : акимат Жамбылской области5 августа 2020, 15:38
Марат Жуманкулов освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области, передает zakon.kz.
Распоряжением акима Жамбылской области от 5 августа 2020 года Жуманкулов Марат Сейтбекович освобожден от должности руководителя управления здравоохранения согласно поданному заявлению, - сообщили в акимате региона.
Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя руководителя управления здравоохранения Мурзакасымова Хамита Саттаркуловича.
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