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Освобожден от должности глава Управления здравоохранения Жамбылской области

Согласно поданному заявлению.

Фото : акимат Жамбылской области5 августа 2020, 15:38

Марат Жуманкулов освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области, передает zakon.kz.

Распоряжением акима Жамбылской области от 5 августа 2020 года Жуманкулов Марат Сейтбекович освобожден от должности руководителя управления здравоохранения согласно поданному заявлению, - сообщили в акимате региона.

Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя руководителя управления здравоохранения Мурзакасымова Хамита Саттаркуловича.


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