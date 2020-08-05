В Нур-Султане дети закидали камнями мужчину

А днем раньше, другой ребенок выбросил из окна верхнего этажа котенка.

Жители Нур-Султана возмущены жестокостью и цинизмом столичных детей, один из которых выбросил из окна верхнего этажа котенка, а другие закидали камнями и мусором охранника одного из ЖК, сообщает zakon.kz.

Информация и фотографии с места событий были опубликованы в социальной сети instagram в паблике zhaloby_astana.

Кто там под предыдущим постом говорил, что ничего страшного в том, что ребенок скинул котенка насмерть? Мол он маленький (6 лет) вот Вам еще один наглядный̆ пример, что творят "дети", но уже по адресу Валиханова 23/1. Закидали камнями и мусором дедушку охранника. Кто виноват? Как таких наказывать? – вопрошает автор поста.

За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана. Как сообщили в ведомстве по данному факту уже приняты меры.

3 августа 2020 года в 20.14 час. на пульт "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что дети кидают камни в охранника строительного объекта. Несовершеннолетние установлены и задержаны. С родителями детей проведена профилактическая беседа по недопущению подобного поведения. Материал по данному факту будет направлен для рассмотрения и принятия мер Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г. Нур-Султана. Охранник, 23-х летний житель столицы от заявления отказался, мотивируя тем, что вред от действий детей ему не причинен. Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, а также провести разъяснительную беседу о должном поведении в общественных местах, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Также в ведомстве рассказали о факте, когда ребенок выбросил из окна котенка, отметив, что этот поступок не останется безнаказанным.

4 августа 2020 года на пульт 102 поступила информация от жительницы столицы о том, что малолетний ребенок сбросил котенка с площадки 6-го этажа, расположенного внутри подъезда жилого дома. Данный факт полицейскими был проверен. Установлено, что малолетний ребенок 2014 г.р., житель указанного дома, нашел котенка во дворе. Решив его забрать, он поднялся к себе в квартиру. Мать отказалась запустить котенка в квартиру, после чего мальчик выбросил его с 6-го этажа. В результате животное от полученных увечий скончалось. В настоящее время инспекторами ювенальной полиции проведена профилактическая беседа с родителями ребенка о недопустимости жестокого обращения с животными. Законные представители будут привлечены к ответственности, – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

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