Судья ВС Максюта о возврате исков: факты и цифры

Пятый месяц наши суды работают практически бесперебойно.

В это непростое время, когда весь мир охвачен пандемией Covid, во многих странах был ограничен доступ к правосудию. В Казахстане суды работу не остановили. Судья ВС Елена Максюта рассказала zakon.kz о том, как работали суды на карантине, ответила на поднимаемый отдельными юристами вопрос о необоснованных возвратах судами исков.

- Елена Тагировна, рада видеть Вас в здравии. В соцсетях и в СМИ Вы активны и в период карантина. Значит, не прекращали работу?

- Спасибо, стараюсь беречься. Этот вирус забрал многих наших сограждан, в т.ч. и моих коллег. Сотни судей и работников судов заболели. Семеро погибло. Меня, как и весь судейский корпус, печалит, что эпидситуация в мире сложная, она не простая и у нас.

С начала пандемии большинство стран, в т.ч. и развитые, сразу закрыли свои суды. Они не были готовы работать в таких условиях. С тем, как работают суды стран Европы, СНГ и Южной Америки, вы можете ознакомиться по ссылке.

Но ведь никакое ЧП не отменяет конституционного права на судебную защиту. Для обеспечения этого права и ради здоровья участников процессов суды молниеносно перевели на дистанционное рассмотрение дел. Но суды и судьи не могут, как представители других сфер, полностью перейти на удаленку: поступление дел и материалов не прекратилось. Их до пандемии ежедневно было 7,5 тысяч. В период ЧП и карантинных ограничений – около 6 тысяч.

Судебный процесс, пусть даже онлайн, требует физического присутствия в зале суда судьи и судебных работников. Поэтому уровень заболеваемости и смертей среди коллег достаточно высокий.

Тем не менее, пятый месяц наши суды работают практически бесперебойно. Сейчас проводим от 3,5 до 4,5 тысяч онлайн процессов в день. До пандемии их было всего 150. Осуществить такое смогли благодаря тому, что оказались наиболее подготовлены и технически, и организационно. Разумеется, сделано это не за один день. Качественная трансформация цифровизации судов начата в рамках Плана Наций. Зарубежные коллеги изучают наш опыт.

- Вы ведь читаете посты о возвращении судами исков?

- Да, я в курсе этих публикаций. Сейчас ВС собирает сведения и анализирует ситуацию по возвратам исков. Здесь хочу сразу отметить: мы не ставим целью - во что бы то ни стало отстоять и оправдать правоту коллег из районных инстанций. Насколько законно и объективно судьи стали возвращать иски выяснит апелляция, если возврат будет обжалован.

- Возвратов действительно так много?

- Скажу сразу: анализ показал, что утверждение о «массовости - до 90%» возвратов исков – в корне неверно.

Давайте просто посмотрим на цифры и сравним нынешние показатели с прошлогодними.

За 6 месяцев 2019 года судьи райсудов возвратили 25 300, в текущем – 26 800. Т.е. показатели полугодий двух лет практически одинаковые.

Но в июле этого года произошел резкий рост. В два раза. Если в среднем за месяц в первом полугодии возвращали 4,5 тысячи, то в июле – больше 9 тысяч. Об этом, кстати, и писали в соцсетях юристы и адвокаты.

Дополнительные 4,5 тысячи – это много или мало?

Первое. Это всего 2,3 % - от общего числа поступивших исков.

Второе. По статистике обжалуются лишь 8,5% возвратов. Или каждый 13-й возврат. Из них отменяется 1,6%.

Третье. В июле «заработали» поправки, внесенные в 5 законов и 3 подзаконных актов. Они касаются госзакупок, трудовых отношений, исполнительного производства, защиты прав потребителей, банкротства и др. Если по одним нормам устанавливался запрет на предъявление исков из-за ЧП и карантинных ограничений, то по другим - введено обязательное досудебное урегулирование спора.

Раз изменились законы, то должна измениться и судебная практика. Теперь давайте я у вас спрошу: как вы считаете, на что должна ориентироваться, в первую очередь, судебная практика? Вообще, на основании чего и руководствуясь чем она должна формироваться?

- Ну, наверное, на законе…

- Вы абсолютно правы. В основе судебной практики всегда стоит только закон. И любое кардинальное его изменение существенно влияет на судебную практику, нередко даже разворачивает ее.

Так, в июле большинство возвратов имели место именно из-за несоблюдения истцами порядка досудебного или внесудебного урегулирования спора. Это требование п.1 ч.1 ст.152 ГПК, которое обязаны были соблюдать и судьи.

- Когда говоришь в общем, не совсем понятно. Не могли бы пояснить это на примерах?

- Поправки в Трудовой кодекс обязали предприятия и организации создавать Согласительные комиссии. Туда должны обращаться конфликтующие стороны, прежде чем идти в суд. А раньше они напрямую шли в суд.

25 июня т.г. введен в действие Закон о защите потребителей. Он распространяется на покупателей и получателей услуг, т.е. на всех лиц, кто заказывает, приобретает или использует товары и услуги. Так вот теперь потребители, перед тем как пойти в суд, должны попытаться разрешить свой спор, во-первых, с самим продавцом или услугодателем, во-вторых, если это не получится, при помощи уполномоченного госоргана. И если эти две инстанции не разрешат полюбовно спор, то только тогда возможно обращение в суд.

Зачем так сделали? Это выгодно всем, потому что быстро разрешается проблема. И для этого не нужны долгие судебные разбирательства.

Недавние поправки в закон по вопросам улучшения бизнес-климата установили возможность взыскания неустойки нотариусами. Ряд изменений НПА касаются и сфер исполнительного производства, несоблюдение которых обязывает судью возвратить заявление.

Возьмем споры по невыплате пособия в размере 42 500 тенге. Как известно, таких отказов по стране было 3,5 млн. Некоторые по привычке стали обращаться в суд, не зная, что Правительство установило досудебный порядок разрешения таких споров (районные, областные штабы).

- Может немного не в тему, но хочется спросить: эти изменения в законы помогут людям, пострадавшим от ломбардов, вернуть свое имущество?

- Насколько я знаю, от них пострадало более 40 тысяч наших граждан. Они тоже пошли в гражданские суды со своими исками. Но суды были вынуждены возвратить их обращения. Почему? Потому что в отношении руководителей этих ломбардов возбуждены и расследуются десятки уголовных дел. Потому что предмет и существо таких споров вытекает не из гражданских, а из уголовных правоотношений. Доводы всех истцов подлежат проверке в рамках уголовного процесса, а обстоятельства, совершенных сделок -установлению исключительно приговором суда.

- Ломбарды, к сожалению, сегодня не единственная проблема людей. В период карантина многие не смогли выехать в другую страну, хотя билеты были куплены заранее. А как быть им?

- Действительно, одним из ожидаемых массовых исков связывали с неиспользованием сотен тысяч авиа и ж/д билетов и турпутевок в связи с введением режима ЧП. Это так называемые бесспорные требования. Скорее всего, все эти иски были бы удовлетворены. Но к чему бы это привело? Предприятия – обанкротились, а средства туристов, переведенные за рубеж за их отдых, остались бы там. Предвидев такую ситуацию, Правительство утвердило порядок досудебного урегулирования (приказ АО «Авиационная администрация Казахстана» Комитета гражданской авиации МИИР от 8 июня 2020 года № 172).

К примеру, Комитет транспорта МИИР рекомендовал Национальному ж/д перевозчику возвратить стоимость ж/д билетов в полном объеме в течение 6 месяцев без штрафных санкций. Возвращено около 700 тысяч билетов (93%), оставшиеся 50 тысяч (7%) - на обработке. Конечно, нам такие иски приходилось возвращать.

- Елена Тагировна, возвращаясь к возвратам: все ли так радужно, как Вы рисуете? Неужели все возвраты судов были обоснованы?

- Уже назвала - 1,6 % судебных ошибок на текущий момент. Каждый 13-й возврат обжалован. Вполне допускаю, что есть необоснованные возвраты. Каждому такому случаю будет дана оценка и если вышестоящая инстанция укажет факт грубого нарушения закона, то это станет основанием для рассмотрения вопроса о профпригодности допустившего огрехи судьи.

Как и в других сферах есть и у нас недобросовестные судьи. Только в прошлом году было уволено из-за несоответствия профпригодности столько судей, сколько за предыдущие 10 лет вместе взятые.

К слову, эффективность этой работы можно оценить и по количеству судейских вакансий. Их 10%. Учтите и то, что каждый 5-й районный суд не имеет председателя. Причина – многие конкурсы Высшего Судебного Совета (самостоятельный орган) признаются несостоявшимися из-за отсутствия достойных кандидатов.

Немного отвлеклась. Мы изучаем ситуацию по возвратам в разрезе регионов. Выяснилось, что больше всего их было в судах столицы, Алматы и Караганды. Об этом председатели гражданских коллегий сами сегодня расскажут на онлайн пресс-конференции.

Но хочу еще раз подчеркнуть, что рост возвратов произошел именно в июле. И в случае их обжалования, результат будет известен, как минимум, в августе. Информацию по анализу мы сообщим обязательно.

- Все-таки, Елена Тагировна, поправки в законы больше нацелены на развитие примирения?

- У нас так сложилось, что люди при малейшей конфликте бегут в суд. Но так не должно быть.

В развитых странах большая часть конфликтов и споров разрешается вне суда. Там очень развиты медиация и различные органы самоуправления и саморегулирования. Мы тоже должны к этому стремиться.

Сейчас и так сложное время. Коварная инфекция еще полностью не побеждена. Погибли и болеют мои коллеги. И в этом смысле суды некоторых регионов все еще испытывают дефицит судейских кадров.

Посмотрите: законодатель не зря принял нормы, обязывающие нас, членов общества, искать компромисс во всех ситуациях. Будем терпимее и благороднее. Пользуясь случаем, поздравляю большую армию медиаторов с сегодняшним их профессиональным праздником.

Беседовала Лариса Черненко

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