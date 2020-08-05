Жамал апа была человеком с большим сердцем и щедрой душой

В благих делах и намерениях для нее не было преград.

Филантроп Жамал апа сделала очень много добрых дел для людей. Она покупала дома для многодетных семей, помогала вдовам, больным, детским домам, школам, онкоцентру, медресе; семьям, пострадавшим от взрыва в Арыси; жителям Мактааральского района во время наводнения; при трагедии в Кызылагаше; оставшимся без крова при землетрясении в Жамбылской области. Об этом и другом – читайте в материале zakon.kz.

1 августа 2020 года скончалась великая казахская женщина, Мать-героиня, кавалер орденов "Батыр ана" и "Курмет", человек, имеющий большое сострадательное сердце, вмещавшее в себя огромную любовь к своим детям, к родственникам, аульчанам, ко всему казахскому народу, к своей стране, к своей земле. Ее имя на устах у многих, ее знают практически весь Казахстан, о ней и о ее благих делах и намерениях слышали почти во всех городах и селениях. Она известный филантроп, список дел, входящих в ее огромную созидательную благотворительную деятельность, впечатляет, все невозможно перечислить. Это Бибижамал кажы Аблазимова, или, как ее называли в народе, Жамал апа.

Жамал апа покинула этот мир в возрасте 79 лет. Родилась она 2 марта 1941 года в простой семье. В начале войны ее отец Абдумалик ушел на фронт, да так и не вернулся. Ее мама осталась одна с трехмесячной дочкой на руках.

- Я не видела своего отца, - говорит Жамал апа. – У него даже фотографий не осталось. Мама рано овдовела, в 19 лет. Я была одна у нее и в 12 лет я сказала маме, я не хочу быть одна, роди мне брата. И она вышла замуж и родила троих сыновей - Ахметхана, Махмудхана и Самиддина. Так я нашла себе отца и братьев. Все сыновья нашли свое место в этой жизни.

Когда Жамал исполнилось 16 лет, в нее влюбился красивый джигит по имени Нугман. Он был старше ее на 11 лет.

- Помню, как он первый раз пригласил меня в кино, - рассказывала в одном из своих воспоминаний Жамал апа. - Он пригласил меня на фильм "Я встретил девушку". Во время фильма он взял меня за руку и стал нежно гладить. И тут я вдруг уснула, и когда закончилось кино, меня еле разбудили.

Нугман был сиротой, и всего в жизни достиг сам. Когда молодая семья переехала в Жетысай Мактааральского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская) области, он устроился водителем на автобазе, проработал там три года и заболел и ему предложили должность инженера по технике безопасности. Затем он поднялся и с 1963 по 1983 год был начальником автоколонны, председателем месткома, его автобаза никому не уступала переходящее Красное знамя.

У них родились десять детей, но, к сожалению, глава большой дружной семьи не смог насладиться своими детьми и увидеть их счастье: на 53 году жизни он скоропостижно покинул этот мир. Самому младшему ребенку – дочке Нурбану не было тогда и двух лет.

Жамал апа осталась одна с маленькими детьми на руках. Она ни у кого ничего не хотела просить, поэтому вышла на работу на хлебозаводе, где практически пропадала и днем, и ночью. Она никому не плакалась, не жаловалась, а просто работала, не покладая рук, и делала все, чтобы дети ни в чем не нуждались, и не чувствовали отсутствие папы. На хлебзаводе Жамал апа проработала восемь лет и, как она говорит, "ни разу за эту время не взяла ни одной булки домой".

Благодаря своей целеустремленности, волевому характеру, умению держать себя в руках в тяжкие минуты испытания и находить выход из трудных ситуаций, она смогла достойно воспитать и поставить на ноги своих детей, дать им высшее образование и навыки жизни. Сегодня дети Нугман ата и Жамал апа являются видными деятелями и крупными бизнесменами, которые вносят весомый вклад в развитие экономики своей страны.

- Я за все благодарю Всевышнего Аллаха, с помощью Аллаха я вырастила десятерых детей, - любила говорить Жамал апа. - Сама построила наш первый дом в Жетысае, клала кирпичи вручную вместе с одним рабочим.

Дети Жамал апа

Испытав тяготы сиротской жизни, а затем горечь одиночества многодетной матери, Жамал апа понимала, когда человеку трудно, плохо и всю свою жизнь старалась помогать нуждающимся, обездоленным. Кому-то помогала решить вопрос с жильем, кого-то обеспечивала продуктами питания, кому-то оказывала материальную помощь, кого-то трудоустраивала, кому-то помогала оплатить обучения и так далее. В селе Жетысай, где они жили, ее так и прозвали "Алтын ана" (золотая мама).

В этом же селе сын Бахаридин Аблазимов построил большую мечеть в честь своего отца "Имам Агзам Абу Ханифа Нугман", на открытии которого присутствовало очень много людей и все они отмечали, что Жамал апа всегда помогала и помогает вдовам, сиротам, нуждающимся, многодетным семьям.

В своем приветственном слове на этом торжестве Жамал апа сказала: "У меня не меньше ста детей, они всегда вокруг меня. Как я вышла замуж, с тех пор мой дом никогда не пустовал, в нем всегда были гости и дети. Кого только я не нянчила, я всех нянчила. Что не хватало - давала. Относилась к ним не хуже, чем к своим детям. В год, бывало, я женила четверых ребят, которые были рядом со мной, и выдала замуж столько же девушек".

Как вспоминают родственники, все они пришли в дом Жамал апа с одним чемоданчиком, с одной сумкой в руках и все они обзавелись здесь семьями, построили свои дома с ее помощью, твердо встали на ноги. Жамал апа создавала все условия, чтобы молодые могли сами построить себе дом и жить отдельно, самостоятельно, ни от кого не зависеть. Она сама знакомила молодых, сама женила их, сама покупала все необходимое для их быта. И сегодня это уже дружные полноценные семьи, у многих уже по несколько детей и все они всегда вспоминают добрым словом Жамал апа, давшую им путевку в жизнь.

Дети с семьями и внуки

Как мы уже отметили, список добрых дел филантропа Бибижамал апа огромный. Только навскидку можно сказать, что она купила дома двум вдовам, у одной из которых было восемь детей, у другой – шесть. Также оказала существенную денежную помощь семьям, пострадавшим от взрыва в Арыси и жителям Мактааральского района, когда те пострадали от наводнения. Кроме того, внесла вклад в строительство мечети в поселке Қызыл Әскер, помогала детским домам, школам, онкоцентру, медресе, больным, в том числе инвалидам, выступала спонсором ежегодного конкурса по чтению Корана.Также помогала людям при трагедии в Кызылагаше, оставшимся без крова при землетрясении в Жамбылской области, купила 10 домов нуждающимся. Когда она гостила в Жетысае, у одной женщины с 6 детьми сгорел дом. Недолго думая, Жамал апа купила ей готовый дом со всеми необходимыми пристройками.

Жамал апа была инициатором и исполнителем многих благотворительных мероприятий и не раз показала свою щедрость, великодушие, сострадание, соучастие, желание от души помочь ближнему. И в этом для нее не было преград.

Однажды в священный месяц Рамазан она запросила у главного имама Алматы Еркинбека Шокая список социально-уязвимых семей, которые стоят на учете в Центральной мечети. И среди нуждающихся Жамал апа выбрала мать-одиночку с пятью детьми и вручила им ключи от трехкомнатного дома. Для остронуждающейся семьи это стало настоящим сюрпризом, их радости и благодарности не было предела.

Многодетная мама со слезами на глазах рассказала журналистам, что пришла на очередное благотворительное мероприятие от фонда "Ихляс" при Центральной мечети Алматы и ничего не подозревала о таком сюрпризе. На ее глазах были слезы радости.

В другой раз Жамал апа раздала в мечетях 480 конвертов, в каждом из которых было по 70 000 тенге, итого свыше 33 000 000.

О ней вышел документальный фильм "Ана" (Мама).

- Как я уже сказала, когда мне было три месяца, отец ушел на фронт и не вернулся. Я была единственной у мамы. В 16 лет вышла замуж, родила десятерых детей, - рассказывает Жамал апа. - Но на мою долю выпало еще одно испытание, я рано овдовела и сама вырастила своих детей.

Испытания Жамал апа не сломили, а, наоборот, закалили. Она стала образцовый матерью, авторитетным человеком, к ней прислушивались, у нее испрашивали совета, к ней шли за помощью и знали, что отказа не будет. Она сделала все, чтобы достойно воспитать своих детей, ни у кого ничего не прося, ни к кому не кланяясь в ножки.

- Жизнь у Жамал апа была не легкой, она рано осиротела, рано овдовела, пережила немало жизненных испытаний. Она была верной невестой, матерью с золотым сердцем, - говорит известный религиозный и общественный деятель Мухамеджан Тазабеков. - Она вырастила десятерых детей, воспитывала их к служению стране, привила им доброту, призывала помогать окружающим... И мечеть построила и скважин немало пробурила, сироту гладила по голове, вдову согревала своим теплом... Даже когда произносила слова на тоях и собраниях, она всегда говорила нужные советы невестам, умные мысли сыновьям... Она дарила всем радость, помогала всем, бралась за любые добрые дела, раздавала нуждающимся деньги, когда затопило Мактаарал. Я дружу с ее сыновьями и часто гостил у нее, мы вместе ездили в Мекку, и мы все видели ее искренность и доброту.

…На похоронах Бибижамал апа собралось очень много людей и это неудивительно, ведь каждый, кто ощутил на себе ее любовь и заботу, ее помощь и бескорыстие, посчитали своим долгом проводить ее в последний путь. Таких людей было сотни и сотни. Для всех их в сердце Жамал апа нашлось места и все они пришли с ней проститься, несмотря на то, что в Казахстане сейчас действует карантин, в связи с чем приняты ограничительные меры.

Как заявили родственники покойной, перед смертью Жамал апа просила родных не приглашать никого на похороны, чтобы люди не заразились коронавирусом. В принципе, никого и не приглашали, люди пришли сами.

Одна из ее родственниц - Кульжан Сырбайкызы, обращаясь к казахстанцам, отметила, что "семья не могла не пустить тех, кто решил проводить Жамал апа в последний путь. Мы никого не приглашали, но закрыть двери не могли. Но мы учли все санитарные нормы, просили соблюдать дистанцию, всем нам нужно здоровье".

Тем не менее, в полиции региона сообщили, что организаторов похорон Бибижамал Аблазимовой привлекут к административной ответственности за нарушение карантина. Министерство внутренних дел проведет служебное расследование из-за нарушения карантина.

Свою позицию по этому вопросу высказал в соцсетях известный певец Абай Бегей.

"Правила были соблюдены. Действия полиции – это уже перебор, - пишет он. - Конечно, режим карантина лучше соблюдать. Однако встречаются и те, кто "раздувают проблему" на "ровном месте". В Актау произошла казусная ситуация: умерла мать начальника Департамента полиции ЗКО, генерала-майора МВД Максутхана Аблазимова и предпринимателя Бахаридина Аблазимова Бибижамал Аблазимова.

Собравшийся на похороны народ не нарушал режим карантина. На траурную процессию люди пришли в масках и соблюдали необходимое расстояние.

Все видео того самого действия распространилось в социальных сетях. Однако после похорон местная полиция оштрафовала родственников покойной. Несогласные с этим актауцы потребовали отставки главы Департамента полиции и главного санитарного врача региона. Но, во-первых, требования режима карантина были соблюдены. Во-вторых, собравшиеся совсем не чужие люди для покойной. То есть, это дети Аблазимовой. Конечно, у человека не может быть свыше ста детей. Но покойная при жизни открывала детские дома, приютила и заботилась как родная мать многим сиротам. Когда умирает мать и приходят на похороны ее же дети – это вполне закономерно".

Другой пользователь соцсетей Ербол Едилов, внештатный советник Премьер-министра РК, пишет: "Бибижамал апа всю жизнь занималась прямой благотворительностью, точечной помощью согражданам, количество которых не подлежит даже примерному подсчету. Поэтому не удивительно, что сотни актауцев и жителей близлежащих населенных пунктов сочли за необходимость лично присутствовать на прощании.

Между прочим, оказывается, сама Бибижамал-апа перед смертью говорила, что не надо устраивать пышных похорон и многолюдных поминок, что важнее сохранить здоровье. Но люди приходили и приходили, а запретить этого никто не мог – это было бы неправильно воспринято. Но при этом родственники все же несколько раз просили собравшихся не толпиться, соблюдая необходимую дистанцию. Дистанция соблюдалась, как и масочный режим. Кроме этого, маски раздавались всем тем, у кого их не было, были санитайзеры и другие необходимые условия. Все это, конечно, не было видно тем, кто снимал со стороны и возмущался.

Я очень понимаю тех, кто возмущался. Во многом их мнение правильно и справедливо. Но нужно быть справедливым и к тем, кто пришел проститься с уважаемым, добрым и щедрым человеком, пришел отдать последний долг тому, кто всю свою жизнь помогал другим, не требуя за это ничего взамен".

Напоминаем, покойная Бибижамал Аблазимова является мамой главы полиции Западного Казахстана Махсудхана Аблазимова и одного из богатейших людей страны Бахаридина Аблазимова.

Торгын Нурсеитова

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