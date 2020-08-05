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Токаев дал ряд поручений министру образования

Глава государства поручил Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов.

Фото : Акорда5 августа 2020, 17:16

Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений, сообщается на сайте Акорды.

Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме.

Глава государства поручил Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25 % с января 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки.


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