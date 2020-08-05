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Почему дорожает нефть, и как это отражается на тенге

Впервые с 9 марта цена нефти Brent достигла 45 долларов за баррель.

Фото : oilcapital.ru5 августа 2020, 17:29

Чем обоснован рост цен на нефть, и как это отразилось на валютах сырьевых стран, в число которых входит и Казахстан, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, котировки Brent достигли психологической отметки в 45,0 USD за баррель, и это впервые с 9 марта, когда началась краткосрочная, но самая губительная ценовая война между Саудовской Аравией и Россией.

Некоторые аналитики пытаются связать данный рост цен на нефть с произошедшим вчера в столице Ливана – Бейруте взрывом. При этом, воздействие данного события на цены действительно в моменте наблюдалось, но оно оказалось краткосрочным. Сейчас же цены на нефть начали расти на фоне выхода оценок Американского института нефти касательно того, что нефтяные запасы в США за прошедшую неделю упали сразу на 8,6 млн баррелей при прогнозе снижения на 3,3 млн. баррелей, – написал Олжас Тулеуов.

Он дополнил, что позитивная динамика котировок нефти поддержала сырьевые валюты (норвежская крона, российский рубль, канадский доллар, мексиканский песо, казахстанский тенге), которые в моменте укрепляются к доллару США пока в пределах 0,3-0,5%.


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