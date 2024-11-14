Почему нестабильны цены на нефть, и как это отражается на Казахстане

Цены на нефть осенью 2024 года крайне непредсказуемы. Только за последние 14 дней стоимость нефти марки Brent дважды падала с 79-80 долларов за баррель до минимальных величин ниже 71 доллара. В чем причина такой волатильности – в материале Zakon.kz.

Вчера, 13 ноября 2024 года, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,3% и опустилась до $70,92 за баррель. Утром 14 ноября стоимость ресурса поднялась до 71,88 долларов. Точно такое же падение было зафиксировано 29 октября, после чего нефть пошла вверх до 76 долларов за баррель.

Стомость нефти за 30 дней. Фото: investing

Вчерашнее падение эксперты связывают с тремя моментами.

Первый момент — максимальный уровень индекса доллара USDX (индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, — прим.ред). Сегодня утром индекс доллара находился на уровне 106,54 — значение выросло на 0,156% только за последние 24 часа.

Индекс доллара. Фото: investing

Второй момент – слабеющий спрос на нефть в Китае. Так, в отчете Минэнерго США (EIA) Nov STEO говорится, что "в 2024 году на Индию приходится 25% общего роста потребления нефти в мире, и эта страна теперь главный драйвер прироста нефтяного потребления вместо Китая.

Третий момент – позавчерашний доклад ОПЕК, где четвертый месяц подряд ухудшен прогноз мирового спроса на нефть на 2024-2025 годы, что ставит под угрозу возможность наращивания добычи странами картеля.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть еще на 110 тысяч баррелей в сутки — теперь до 1,82 млн б/с. То есть, потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с из-за замедления ключевых азиатских рынков.

Ожидается, что рост все же будет стимулироваться высоким спросом на авиаперевозки и устойчивой мобильностью на дорогах, а также "здоровой промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР" (цитата из доклада ОПЕК).

Все это является большими рисками для Казахстана, который ко всему прочему снизил добычу нефти в октябре до 1,29 млн баррелей в сутки. Так, в докладе Bank of America говорится:

"Давление текущих цен на нефть на фискальные балансы создает стимулы для Саудовской Аравии увеличить добычу, а для других производителей, таких как Ирак, нарушить свои квоты". Bank of America

Фискальная безубыточность в страгах Азии и Ближнего Востока. Фото: .bankofamerica

Это значит, что, раз уровень фискальной безубыточности Казахстана растет, то любые движения цен на нефть будут намного быстрее влиять на финансовый рынок и, как следствие, — на бюджет, считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

"Чтобы бюджет Казахстана в 2025 году был в точности исполнен, нефть должна стоить не менее 75 долларов за баррель — именно такая стоимость заложена правительством страны в бюджете на следующий год. Цены на нефть для нашей страны имеют принципиальное значение, ведь платежи от нефтедобывающей отрасли формируют около трети поступлений в казну". Арсен Темирбаев

Ранее мы давали прогноз о том, что цены на нефть все равно вернутся до уровня 80 долларов за баррель, поскольку страны ОПЕК+ продолжают управлять нефтяным рынком. Да и американским нефтедобытчикам просто нерентабельно качать сланцевую нефть, если она будет торговаться ниже 75 долларов за баррель.