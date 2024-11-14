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Почему нестабильны цены на нефть, и как это отражается на Казахстане

нефть добыча, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:43 Фото: freepik
Цены на нефть осенью 2024 года крайне непредсказуемы. Только за последние 14 дней стоимость нефти марки Brent дважды падала с 79-80 долларов за баррель до минимальных величин ниже 71 доллара. В чем причина такой волатильности – в материале Zakon.kz.

Вчера, 13 ноября 2024 года, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,3% и опустилась до $70,92 за баррель. Утром 14 ноября стоимость ресурса поднялась до 71,88 долларов. Точно такое же падение было зафиксировано 29 октября, после чего нефть пошла вверх до 76 долларов за баррель.

график нефть, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:43

Стомость нефти за 30 дней. Фото: investing

Вчерашнее падение эксперты связывают с тремя моментами.

Первый момент — максимальный уровень индекса доллара USDX (индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, — прим.ред). Сегодня утром индекс доллара находился на уровне 106,54 — значение выросло на 0,156% только за последние 24 часа.

индекс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:43

Индекс доллара. Фото: investing

Второй момент – слабеющий спрос на нефть в Китае. Так, в отчете Минэнерго США (EIA) Nov STEO говорится, что "в 2024 году на Индию приходится 25% общего роста потребления нефти в мире, и эта страна теперь главный драйвер прироста нефтяного потребления вместо Китая.

Третий момент – позавчерашний доклад ОПЕК, где четвертый месяц подряд ухудшен прогноз мирового спроса на нефть на 2024-2025 годы, что ставит под угрозу возможность наращивания добычи странами картеля.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть еще на 110 тысяч баррелей в сутки — теперь до 1,82 млн б/с. То есть, потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с из-за замедления ключевых азиатских рынков.

Ожидается, что рост все же будет стимулироваться высоким спросом на авиаперевозки и устойчивой мобильностью на дорогах, а также "здоровой промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР" (цитата из доклада ОПЕК).

Все это является большими рисками для Казахстана, который ко всему прочему снизил добычу нефти в октябре до 1,29 млн баррелей в сутки. Так, в докладе Bank of America говорится:

"Давление текущих цен на нефть на фискальные балансы создает стимулы для Саудовской Аравии увеличить добычу, а для других производителей, таких как Ирак, нарушить свои квоты". Bank of America

Фискальная безубыточность в страгах Азии и Ближнего Востока, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:43

Фискальная безубыточность в страгах Азии и Ближнего Востока. Фото: .bankofamerica

Это значит, что, раз уровень фискальной безубыточности Казахстана растет, то любые движения цен на нефть будут намного быстрее влиять на финансовый рынок и, как следствие, — на бюджет, считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

"Чтобы бюджет Казахстана в 2025 году был в точности исполнен, нефть должна стоить не менее 75 долларов за баррель — именно такая стоимость заложена правительством страны в бюджете на следующий год. Цены на нефть для нашей страны имеют принципиальное значение, ведь платежи от нефтедобывающей отрасли формируют около трети поступлений в казну".Арсен Темирбаев

Ранее мы давали прогноз о том, что цены на нефть все равно вернутся до уровня 80 долларов за баррель, поскольку страны ОПЕК+ продолжают управлять нефтяным рынком. Да и американским нефтедобытчикам просто нерентабельно качать сланцевую нефть, если она будет торговаться ниже 75 долларов за баррель.

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