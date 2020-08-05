Житель Риддера украл у своего отца картофель

Он пробрался на территорию дачного участка и выкопал клубни.

Житель Риддера обворовал своего отца, похищенное сумел вернуть лишь частично, передает zakon.kz.

Согласно сообщению ДП ВКО, 78-летний пенсионер сообщил в отдел полиции Риддера о краже. Пострадавший сообщил, что в период времени с 15:00 до 20:00 часов неизвестный путем свободного доступа выкопал 38-лунок картофеля с огорода его дачного домика. Ущерб от совершенного деяния оценил на общую сумму 10000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к преступлению причастен его 45-летний сын. Задержанный во всем сознался. Похищенные вещи смог вернуть частично, так как успел продать.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 188 части 1 УК РК (кража).

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