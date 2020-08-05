Зеленский переговорил с Лукашенко о боевиках

Глава государства выразил надежду, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине боевики будут переданы Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу задержанных под Минском боевиков, передает zakon.kz.

Провел телефонный разговор с Президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами, - написал в Twitter Зеленский.

В свою очередь в пресс-службе Офиса президента подчеркнули важность сотрудничества двух стран по этому вопросу.

Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства, - сообщили в Офисе президента.

Речь идет о задержанных в Беларуси гражданах РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Сообщалось о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков.

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