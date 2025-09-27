#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Мир

Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским

Президент Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 07:35 Фото: akorda.kz
Глава Беларуси Александр Лукашенко выразил желание провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину, соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале.

"Я хотел бы, вот пока он там встретится с президентом Путиным, он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, я бы хотел с ним вот просто поговорить", – поделился планами белорусский лидер.

Он добавил, что сейчас настал момент, когда руководство России, Украины и Беларуси должно прийти к соглашению о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что Зеленский рассматривает Казахстан для встречи с Путиным.

Аксинья Титова
