В мире каждые 15 секунд умирает больной коронавирусом

За минувшие сутки почти 225 тысяч человек заразились инфекцией в мире и это превышает показатель 3 августа.

В мире в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирает почти 5900 человек, это равно 247 людям в час, или одному человеку каждые 15 секунд, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Общее количество погибших от коронавируса в мире по состоянию на среду, 5 августа, превысило 700 000.

В антирейтингу по количеству погибших числятся США, Бразилия, Индия и Мексика.

За минувшие сутки в мире обнаружили более четверти миллиона новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные на Worldometers.

Всего в мире 18,6 млн больных коронавирусной болезнью. Больше всего зараженных зафиксировали в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

За минувшие сутки в мире обнаружили 254 988 больных COVID-19, что значительно превышает предыдущий показатель - 199 917 в течение 3 августа.

За сутки умерли 6298 больных коронавирусом, что почти на 2000 больше, чем день назад. Выздоровели более чем 30 000 человек больше - 231 813 против 203 806.

За все время пандемии в мире умер 703381 пациент, выздоровели 11909511 инфицированных.

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