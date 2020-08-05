Сагинтаев рассказал о недостатке кислорода в больницах и когда решат эту проблему

"Все клиники до 10 сентября полностью обеспечим кислородом", - Сагинтаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал почему больных в больницах не обеспечивали кислородом, передает zakon.kz.

У нас в городе 4-я клиника, если не ошибаюсь, построена в 2010 году. Все остальные наши больницы стоят еще с советских времен. Они оборудованы стандартами еще с советского периода. То есть туда ставили небольшие кислородные станции только для обеспечения определенной части коек. Когда массовый наплыв пошел, допустим, центральная городская клиническая больница полностью переоборудована под инфекционную, тогда потребовалась каждому подать кислород, та станция работа всего на 20%. То есть она морально-физически была полностью устаревшая. Она не могла качать туда кислород и таскали все баллонами. Естественно это все привело нехватке кислорода и баллонов, - сказал Сагинтаев.

Градоначальник сообщил, как решалась это проблема и что планируется делать в будущем.

Мы начали по городу опрашивать предприятия, у кого есть баллоны. 600 баллонов мы собрали, 1000 закупили. Таким образом, выходили из ситуации. Плюс еще закупали кислородные концентраторы. Но это все временное решение. Системно это то, что необходимо обеспечить каждую койку автономной централизованной подачей кислорода от станции. Чтобы никаких баллонов не таскали, чтобы концентраторы не покупали, чтобы возле каждой койки какой-то аппарат не держали. Поэтому мы сейчас начали работу по строительству этих станций по централизованной подачи кислорода. Все клиники до 10 сентября полностью обеспечим кислородом централизованным. По завершению оставшиеся 8-9 клиник также начнут работать и до конца года мы все клиники первого-второго эшелона полностью обеспечим центральной подачей кислорода. Тем самым проблема будет полностью решена. Сегодня, в принципе, уже в достаточном объеме другая техника имеется, но это временное решение, - заключил аким.

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