На сегодня достаточно койко-мест.

В Алматы госпиталь Halyk Arena закрыли. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале "Алматы", передает zakon.kz.

На сегодня достаточно койко-мест. Мы в ходе подготовки к следующей волне наращиваем койко-места путем строительства клиник. В районе 70-го разъезда ранее было начато строительство психоневрологического центра и сейчас мы поменяли направление, в течение месяца будет полноценная многопрофильная больница, - сказал он.

Возле 7 горбольницы строят модульную клинику на 300 койко-мест. Также две гостиницы будут переоборудованы под стационары.

Вы знаете, что мы Halyk Arena переделали. Внутри поставили койко-места под провизорный стационар. Подготовили для принятия 1 тыс. пациентов, но мы сегодня его заморозили. Если вдруг в наших клиниках мест не будет хватать, то мы снова разморозим и будем принимать в этом комплексе. Персонал прошел обучение в полном объеме. Всем необходимым оборудованием и лекарствами арена обеспечена, - сказал Б. Сагинтаев.

В октябре откроются две больницы на 215 койко-мест.

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