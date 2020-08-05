Как ранее закрытые предприятия Алматы будут возвращаться к работе
Они должны пройти аудит InfoAlmaty и проверку общественного мониторинга со стороны "Атамекена".
Фото : Pixabay5 августа 2020, 22:30
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про план поэтапного восстановления функционирования предприятий, которые приостановили свою деятельность на время карантина, передает zakon.kz..
Этой работой мы начали заниматься с первых же дней, когда было принято решение об ограничительных мерах с пятого июля. Мы понимали, что сначала две недели, потом еще две недели, в любом случае ограничительные меры завершатся и они (предприятия) должны будут начать свою работу. В этой связи мониторинговая группа с "Атамекеном" проводят работу. Мы как раз таки сегодня эти моменты обсуждали. Объехать все предприятия практически невозможно, поэтому мы будем проводить в рамках InfoAlmaty аудит разных предприятий. Потом будет проходить общественный мониторинг со стороны "Атамекена". То есть все необходимые предписанные, которые были выписаны со стороны главгосанврача - они должны быть четко выполнены. Только когда они будут исполнены, то смогут приступить к своей основной деятельности. Сейчас проводим большую работу с бизнесом, с тем чтобы пока есть время до 17 августа, чтобы каждый подготовился, - сказал градоначальник.
Также Сагинтаев отметил, что "Атамекен" вышел с предложением правительству, чтобы опыт InfoAlmaty распространить по всему Казахстану и назвать InfoKazakhstan.
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