Как ранее закрытые предприятия Алматы будут возвращаться к работе

Они должны пройти аудит InfoAlmaty и проверку общественного мониторинга со стороны "Атамекена".

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про план поэтапного восстановления функционирования предприятий, которые приостановили свою деятельность на время карантина, передает zakon.kz..

Этой работой мы начали заниматься с первых же дней, когда было принято решение об ограничительных мерах с пятого июля. Мы понимали, что сначала две недели, потом еще две недели, в любом случае ограничительные меры завершатся и они (предприятия) должны будут начать свою работу. В этой связи мониторинговая группа с "Атамекеном" проводят работу. Мы как раз таки сегодня эти моменты обсуждали. Объехать все предприятия практически невозможно, поэтому мы будем проводить в рамках InfoAlmaty аудит разных предприятий. Потом будет проходить общественный мониторинг со стороны "Атамекена". То есть все необходимые предписанные, которые были выписаны со стороны главгосанврача - они должны быть четко выполнены. Только когда они будут исполнены, то смогут приступить к своей основной деятельности. Сейчас проводим большую работу с бизнесом, с тем чтобы пока есть время до 17 августа, чтобы каждый подготовился, - сказал градоначальник.

Также Сагинтаев отметил, что "Атамекен" вышел с предложением правительству, чтобы опыт InfoAlmaty распространить по всему Казахстану и назвать InfoKazakhstan.

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